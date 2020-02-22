Baraj kıyısında patlamamış 3 adet el bombası bulundu
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Baraj kıyısında patlamamış 3 adet el bombası bulundu

KONYA'da baraj kıyısında patlamamış 3 adet el bombası bulundu.

22.02.2020 20:38 | Son Güncelleme: 22.02.2020 20:38
Baraj kıyısında patlamamış 3 adet el bombası bulundu

'da baraj kıyısında patlamamış 3 adet el bombası bulundu. Bombalar imha edilmek üzere ekipleri tarafından olay yerinden götürüldü.Olay, saat 16.00 sıralarında Konya-Beyşehir karayolu üzerinde bulunan Apa Barajı Değirmen köy mevkiiende meydana geldi. Balık tutmak için bölgeye giden vatandaşlar, baraj kıyısında patlamamış 3 adet el bombasını görmeleri üzerine durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, el bombaları üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Yeni atıldığı değerlendirilen bombalar, olay yeri incelemelerinin ardından imha edilmek üzere jandarma tarafından olay yerinden götürüldü.


Kaynak: DHA
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