Baraj kıyısında kesik kol bulundu
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Manisa, Soma, Güncel

Baraj kıyısında kesik kol bulundu

Manisa'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj Göleti kıyısında bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen kesik kol bulundu.

15.03.2020 15:39 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:40
Baraj kıyısında kesik kol bulundu

Manisa'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj Göleti kıyısında bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen kesik kol bulundu.

Baraj kıyısında kesik kol gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma komutanlığı ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken dalgıç polisler de barajda arama yaptı.

Bulunan kol parçası incelenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan, güvenlik güçlerince kesik kolun kime ait olduğu ve kimlik tespitinin yapılabilmesi için ilçede 7 Şubat'ta kaybolan ve henüz kendisinden haber alınamayan 22 yaşındaki Özcan Eren'in ailesinden DNA örneği aldığı öğrenildi.

Baraj kıyısında kesik kol bulundu

Kaynak: AA

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Baraj kıyısında kesik kol bulundu

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