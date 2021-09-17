Baraj kıyılarında tarıma uygun araziler araştırılacak

Bartın'da baraj kıyılarında tarıma uygun arazilerin araştırılması çalışmalarına Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Bartın DSİ Şube Müdürlüğü iş birliği ile başlandığı duyuruldu.

Bartın'da Baraj kıyılarında tarıma uygun arazilerin araştırılması noktasında çalışmalar Vali Sinan Güner'in talimatları doğrultusunda başladı. Çalışmalar kapsamında, DSİ tarafından kamulaştırıldıktan sonra zaman içerisinde kullanım amacının değişmesi veya DSİ tarafından kullanım ihtiyacının sona ermesi gibi sebeplerle atıl durumda kalan arazilerin tespit edilerek ekonomiye kazandırılması planlanıyor.

Bartın Valiliğince konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Çalışmanın yürütüldüğü alanlar olan Kirazlıköprü, Kışla Sel Kapanı ve Kozcağız Baraj alanlarında mecburi kıyı koruma bandı ile kamulaştırma sınırı arasında kalarak kamulaştırma alanlarının mecburi kıyı koruma bandı alanlarını aştığı kısımlarda ayrı ayrı yerlerde toplamda 629.204,73 m²'lik bir alanın kaldığı tespit edildi. Çalışmanın ilerleyen kısımlarında tespit edilen baraj kıyı bandındaki arazilerin tarıma uygunluğu araştırılacak ve tarımsal üretime açılması için ilgili kurumlar nezdinde çalışmalar başlatılacaktır. Tarıma uygun olmayan araziler, Bartın'ın özellikle ihtiyaç duyduğu emek, yoğun imalat sektörleri ve depoculuk faaliyetlerine yönelik yatırımlar için değerlendirilecektir. Her bir dekar arazide en az iki kişinin çalışabileceği öngörüldüğünde bin kişilik ilave istihdam ve aileleriyle birlikte beş bin kişilik bir ilave gelir katkısı beklenmektedir. Bu çalışmanın Bartın gibi yatırım arazisi üretmekte zorluk yaşayan bir il için önemli olacağı düşünülmektedir. Bu uygulamanın başarılı olması halinde benzer sorunlarla karşı karşıya kalan iller için de örnek teşkil etmesi ve ülke ekonomisine atıl durumdaki arazilerin kazandırılmasına vesile olması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi. - BARTIN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri