Baraj kenarında yeraltı şehri

Baraj kenarında yeraltı şehri Kayseri'nin Develi ilçesindeki Gümüşören barajının eteklerinde bulunan yeraltı şehri ile kaya mezarlar dikkat çekiyor.

Baraj kenarında yeraltı şehri

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesindeki Gümüşören barajının eteklerinde bulunan yeraltı şehri ile kaya mezarlar dikkat çekiyor. Kaya mezarların çökmesiyle yer altı şehri gün yüzüne çıkarken, bazı kaya mezarlarının ise su altında kaldığı görüldü.

Develi, yüzyıllar boyunca çeşitli medeniyetlerin önemli yerleşim yerlerinden biri olmuştur. İlk yerleşme tarihi tam olarak tespit edilememişse de; Develi ve civarında oldukça eski dönemlere ait yerleşim izlerine rastlanılmaktadır. ilçe merkezine 24 kilometre mesafedeki Fıraktın (Gümüşören) mahallesi de eski yerleşim yerlerinden biridir, Tarihçesi M.Ö. 12. yüzyıllara Hititlere dayanan, Hititlere ait kaya kabartmalarının da bulunduğu Fıraktın mahallesindeki Gümüşören barajının eteklerinde yeraltı şehri ve az ilerisinde de kaya mezarlar bulunmaktadır. Kayaların çökmesiyle gün yüzüne çıkan yeraltı şehrinde uzun tüneller odalar ve sütunlar bulunmaktadır.

Kaya mezarların bazıları ise su altında kaldığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mahmut Kılınç