Baraj Kenarında Kadın Cesedi Bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, balıkçılar tarafından baraj kenarında bir kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, İnegöl Yenişehir karayolu üzerindeki Boğazköy Barajı kenarına giden balıkçılar, göl kenarında yerde hareketsiz yatan bir kadın gördü.

Balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından, 45-50 yaşlarında olduğu tahmin edilen, kimliği henüz belirlenemeyen kadının cesedi İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.