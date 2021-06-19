Baraj kenarına kurulan piknik çardakları için yıkım kararı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Dilimli Barajı'nın çevresine köylüler tarafından yapılan kameriye ve piknik çardakları için yıkım kararı alındı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Dilimli Barajı'nın çevresine köylüler tarafından yapılan kameriye ve piknik çardakları için yıkım kararı alındı. Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, kararın barajın içme suyu havzası olması nedeniyle alındığını söyledi.

Yüksekova- Esendere karayolu yakınında 2018 yılında tamamlanan Yüksekova'nın içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayan Dilimli Barajı'nın kenarına Sarıtaş köylüleri tarafında kurulan kameriye ve piknik çardakları için yıkım kararı alındı. Kararın ardından yıkım için bölgeye ekipler gönderildi. Piknik alanı sahiplerinin tepki göstermesi üzerine jandarma sevk edildi. Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, kararın barajın içme suyu ihtiyacını karşılaması nedeniyle alındığını belirtti. Yaklaşık 1 yıl önce de bu durumun işletme sahiplerine bildirildiğini belirten Doğramacı, "Baraj içme suyu havzası, içme suyun havzasının belirli bir yönetmenliği var. Bu yönetmenliğe göre içme suyu havzasına yaklaşık olarak 350 ile 500 metre arasında yaklaşamazsınız. Çünkü içme suyu havzaları özel olarak korunması gereken yerlerdir. Ayrıca piknik alanlarının yapılması için de daha uygun mekanlar var. Oradaki arkadaşlara bir yıl önce de söyledik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan