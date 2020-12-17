Baraj kapaklarının açılmasıyla Murat Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
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Baraj kapaklarının açılmasıyla Murat Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

17.12.2020 17:25 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:28
Baraj kapaklarının açılmasıyla Murat Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Bingöl'de pikniğe giden ve baraj kapaklarının açılması sonucu Murat Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan 2'si kadın 6 kişi kurtarıldı.

Bingöl'de pikniğe giden ve baraj kapaklarının açılması sonucu Murat Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan 2'si kadın 6 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Gümüşlü köyü bölgesinde pikniğe giden Fadime Güneri, Fatma Bulak, Özgür, Osman ve Mahsun Balat ile Sinan Korkmaz, baraj kapaklarının açılmasıyla Murat Nehri'ndeki adacıkta mahsur kaldı.

Mahsur kalanlar tarafından yapılan ihbar üzerine UMKE, jandarma ve Genç Belediyesi ekipleri, olay yerine gitti.

Ekiplerce bulundukları yerden kurtarılan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık

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