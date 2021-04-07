BARAJ KAPAKLARI AÇILINCA ALT GEÇİDİ SU BASTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BARAJ KAPAKLARI AÇILINCA ALT GEÇİDİ SU BASTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de tamamen dolan Yuvacık Barajı'nın kapakları açılınca su seviyesi yükselen Kiraz Deresi taştı.

KOCAELİ'de tamamen dolan Yuvacık Barajı'nın kapakları açılınca su seviyesi yükselen Kiraz Deresi taştı. İzmit ile Başiskele ilçelerini birbirine bağlayan alt geçidi su bastı.

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı, yaşanan yağışlar ve karların erimesinin etkisiyle tamamen doldu. Kapakları açılan barajdan, Kiraz Deresi'ne su boşaltılmaya başlandı. Deredeki su seviyesinin artması ile birlikte Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi Başyiğit Caddesi ile İzmit Sanayi Mahallesi Namzet Sokak arasındaki alt geçidi su bastı. Suların yükseldiği alt geçitten geçmeye çalışan bazı araçlar, arıza yaparak yolda kaldı. Giriş ve çıkışlarında hiçbir uyarı ya da önlem olmayan alt geçitte çalışma yapılması için yetkililere haber verildi.

BARAJ KAPAKLARI AÇILINCA ALT GEÇİDİ SU BASTI
BARAJ KAPAKLARI AÇILINCA ALT GEÇİDİ SU BASTI
BARAJ KAPAKLARI AÇILINCA ALT GEÇİDİ SU BASTI
BARAJ KAPAKLARI AÇILINCA ALT GEÇİDİ SU BASTI
BARAJ KAPAKLARI AÇILINCA ALT GEÇİDİ SU BASTI
BARAJ KAPAKLARI AÇILINCA ALT GEÇİDİ SU BASTI
BARAJ KAPAKLARI AÇILINCA ALT GEÇİDİ SU BASTI
BARAJ KAPAKLARI AÇILINCA ALT GEÇİDİ SU BASTI
BARAJ KAPAKLARI AÇILINCA ALT GEÇİDİ SU BASTI
BARAJ KAPAKLARI AÇILINCA ALT GEÇİDİ SU BASTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Türker Ertürk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Hande Erçel Demet Özdemir
Spor Ali Koç Erol Bulut Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BARAJ KAPAKLARI AÇILINCA ALT GEÇİDİ SU BASTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 13:51:40. #1.14#
title