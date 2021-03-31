Baraj kapakları açıldı, vatandaşlar suda mahsur kaldı
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Baraj kapakları açıldı, vatandaşlar suda mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Baraj kapakları açıldı, vatandaşlar suda mahsur kaldı

Batman'da baraj kapakları açıldı, birçok vatandaş Batman Çayı'nda mahsur kaldı.

Batman'da baraj kapakları açıldı, birçok vatandaş Batman Çayı'nda mahsur kaldı.

Batman'da baraj kapaklarının açılması sonrası yükselen sular nedeniyle birçok vatandaş çayda mahsur kaldı. Batman Çayı'nda aracıyla birlikte mahsur kalan vatandaşlardan Hakan Babür, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Babür, piknik yapmak için bölgeye geldiğini, bir anda suların yükseldiğini ve aracıyla mahsur kaldığını söyledi. - BATMAN

Baraj kapakları açıldı, vatandaşlar suda mahsur kaldı
Baraj kapakları açıldı, vatandaşlar suda mahsur kaldı
Baraj kapakları açıldı, vatandaşlar suda mahsur kaldı
Baraj kapakları açıldı, vatandaşlar suda mahsur kaldı
Baraj kapakları açıldı, vatandaşlar suda mahsur kaldı
Baraj kapakları açıldı, vatandaşlar suda mahsur kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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