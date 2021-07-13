Baraj kapakları açıldı, düğünde mahsur kaldılar
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Baraj kapakları açıldı, düğünde mahsur kaldılar

Baraj kapakları açıldı, düğünde mahsur kaldılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla baraj kapakları da açılınca Yağlıdere Deresi'nin debisi yükseldi.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla baraj kapakları da açılınca Yağlıdere Deresi'nin debisi yükseldi. Bu sırada halı sahada düzenlenen bir düğünde bulunan vatandaşlar mahsur kaldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde halı sahada düğünü yapıldığı esnada sağanak yağışla beraber Yağlıdere üzerinde bulunan barajların kapakları da açıldı. Baraj kapaklarının açılmasıyla derenin suları yükselince halı sahada düğünde bulunanlar mahsur kaldı. Vatandaşların alternatif yollar kullanarak tahliye edilmeye başlandığı belirtildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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