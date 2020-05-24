Baraj inşaatında iş makinesiyle suya düşen işçi kayboldu
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Baraj inşaatında iş makinesiyle suya düşen işçi kayboldu

Muş'ta yapımı devam eden Alparslan-2 Barajı'nda iş makinesi ile suya düşen bir işçi kayboldu.

Baraj inşaatında iş makinesiyle suya düşen işçi kayboldu
24.05.2020 11:20 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:23

Muş'ta yapımı devam eden Alparslan-2 Barajı'nda iş makinesi ile suya düşen bir işçi kayboldu.

Olay, Muş-Varto yolunun 32. kilometresindeki Alparslan-2 Barajında meydana geldi. Sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iş makinesiyle (ekskavatör) birlikte baraj gövdesinde çalıştığı sırada suya düşen evli ve 7 çocuk babası Ömer Demir (45) suda kayboldu. Düşme anını fark eden işçiler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ve AFAD ekipleri ise arama çalışması için hazırda bekletiliyor. Öte yandan baraj inşaatında çalışmalara ara verildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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