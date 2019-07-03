Baraj içindeki minare, eski köyün simgesi oldu



SİVAS'ın Hafik ilçesine bağlı Pusat köyü, yapılan baraj nedeni ile 10 yıl önce boşaltılarak yamaca taşındı. Suya gömülen köydeki caminin su içinde kalan minaresi köy halkının tek avuntusu oldu. Yaz ile kış arasında su içindeki görüntüsü değişen minare eski köyün simge haline geldi.

Hafik ilçesine bağlı Pusat ve Özen köyleri arasında yapılan Pusat-Özen Barajı 2009 yılından itibaren su tutmaya başladı. Baraj zemininde kalan Pusat köyü, eski yerin yakınındaki bir yamaca taşındı. Köydeki tüm yapılan kısa sürede su içerisinde kaldı. Köylülerin yıllarca ibadetlerini yaptıkları köy camisinin minaresi ise su yüzeyinde kalmaya devam eden tek yapı oldu. Kış aylarında su debisinin azalmasıyla minarenin şerefe kısmına kadar yüzeye çıkarken, yaz aylarında barajın tam doluluk seviyesine ulaşmasıyla sadece külahın bir kısmı ile alemi su yüzeyinde gözüküyor. Aynı yerde 6 ay arayla çekilen görüntülerde de minarenin su içindeki görüntü değişimi dikkat çekiyor.

'RÜYALARIMIZDA KENDİMİZİ ESKİ KÖYDE GÖRÜYORUZ'

Pusat köyünün 20 yıldır muhtarlığını yapan ve baraj yapımının tüm aşamalarını yaşayan muhtar Ali Danagöz (69), barajdaki su seviyesini minareden anladıklarını belirterek, "Bazen şerefesinden 6-7 metre kadar aşağıya indiği oluyor. Daha sonra yeniden doldurup boşaltıyorlar. Bu güne kadar baraj tarıma elverişli olmadı, yapamadılar. Buradan gelip geçtikçe 'bir boşalsa da eski köyümüzü yerlerimizi görür müyüz' diye bekliyoruz. Maalesef boşalmadı. Sadece minareyi görüyoruz. Zaman zaman köyümüzden bakıp seyre dalıyoruz. Hatta rüyalarımızı bile eski köyümüzde görüyoruz. Rüyamızda kendimizi eski köyümüzdeki eski evlerimizde görüyoruz. Yeni yerimize hala alışamadık. Yeni köyümüz de gayet güzel, her yer gözüküyor, herkes beğeniyor ama rüyamız eski köyde. Doğduğumuz, çocukluğumuzun geçtiği köyü unutmak mümkün değil" dedi.

Köy sakinlerinden İbrahim Kartal ise "Gerçek hayatımız bu köydeydi. Buranın özlemi farklıydı. Minareyi gördükçe üzüntü ve hüznümüzü yaşıyoruz. Keşke boşalsa da o yerlerimizi tekrar görsek. Su biraz azaldığında hep eski evlerimizi görebilir miyiz hayali ile yaşıyoruz" diye konuştu.



Kaynak: DHA

- Sivas