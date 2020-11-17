Baraj hangi gün? Baraj dizisi ne zaman, saat kaçta? Baraj dizisi oyuncuları kimler?

Baraj 14. yeni bölüm fragmanı yayımlandı! Sevilen dizi Baraj son bölüm ile geçtiğimiz hafta ekrana gelmişti. Baraj dizisi oyuncuları ve konusu nedeniyle büyük ilgi görmeye devam ediyor. Baraj son bölüm izle... Baraj yeni bölüm fragmanında neler oluyor? Baraj dizisi ne zaman, saat kaçta?

Baraj dizisi son bölümde neler oldu? Yayımlanan son bölümde yine izleyeni ekrana kilitleyen dizinin yeni bölümü ne zaman ve saat kaçta yayımlanacak araştırılıyor. FOX ekranlarında sevenleriyle buluşan Baraj oyuncu kadrosu haberimizde.

BARAJ DİZİSİ HANGİ GÜN?

Baraj dizisi her hafta salı günü ekranlara gelmektedir.

BARAJ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Farklı hikayesiyle dikkatleri çeken Baraj dizisi her hafta salı günü FOX TV'de yayımlanıyor. 14. yeni bölümüyle yine salı 17 Kasım Salı günü saat 20.00'de ekranda olacak.

BARAJ OYUNCULARI

Oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan Baraj dizisinin oyuncuları arasında; Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk, İman Casablanca, Sait Genay, Tuna Orhan, Rana Cabbar yer alıyor.

BARAJ 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nehir, Nazım ile evlenmeyi kabul etmiştir. Nazım buna sevinse de mutluluğu uzun sürmez çünkü hemen Nermin'den boşanmalı ve hala evli olduğunu da Nehir'den gizlemelidir. Nermin ise boşanmayı kesinlikle kabul etmeyecektir.

Halil'in cesedi ortaya henüz çıkmamıştır fakat Halil'in kız kardeşi Meryem'in baraja gelmesi hem Tarık'ı hem de Zahra'yı zor bir duruma sokmaya başlayacaktır. Tarık ve Zahra, şantiyede kimsenin Halil'in yokluğundan şüphelenmemesi için uğraşırken gizemli birisi ise onların yaptığından haberdardır.

BARAJ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nazım'ın hala evli olduğunu ondan saklaması Nehir için bardağı taşıran son damla olmuştur. Artık Nazım'a güvenemeyeceğini düşünen Nehir, Zerrin ile birlikte İstanbul'a, eski hayatına geri döner. Nazım ya Nehir'i seçip onun peşinden İstanbul'a gidecek ya da kızını seçip onları korumak için Nermin ve Ayşe ile kalacaktır.

Tarık, gerçekleri Nehir'e anlatarak onunla Nazım'ın arasını açmayı başarmıştır. Fakat bu yüzden Nazım'ın gazabına uğrar ve onun imdadına Fulya ve Kemal yetişir. Tarık saf dışı kalınca ise Zahra, Halil'in yokluğunu gizlemekte iyice zorlanır.