Baraj gölünün alabalık yetiştiriciliğine uygunluğu araştırılıyor - SİİRT Siirt'te Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nün alabalık yetiştiriciliği konusunda uygunluğu araştırılıyor.

Siirt'te Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nün alabalık yetiştiriciliği konusunda uygunluğu araştırılıyor.

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ekipleri, Siirt Botan Vadisi Milli Parkı alanındaki baraj gölünde yüzey ve farklı derinliklerde su ölçümü yaparak, numune aldı.

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan Veysel Eroğlu Baraj havzasının yaklaşık yüzde 32'sine denk gelen 10 bin hektarlık alanın Siirt sınırı içerisinde bulunduğunu söyledi.

Baraj alanında yapılabilecek su faaliyetleriyle ilgili çalışmalar başlatıldığını belirten Demirhan, şunları kaydetti:

"Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 5 kişilik bir teknik heyet tekneleriyle ilimize gelerek gerekli teknik çalışmalara başladı. Yapılacak analitik çalışmalar sonucunda ilimizde yeni bir yatırım ve istihdam alanı oluşturma beklentisi içindeyiz. Baraj havzasında balık türlerine zarar vermeden kafes balıkçılığına yönelik neler yapılabileceği ile ilgili araştırma yapılıyor."

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli uzman Ali Atilla Uslu da alınan numunelerin laboratuvar ortamında analiz edildikten sonra suyun sıcaklık, ph, oksijen yoğunluğu ve elektriksel iletkenlik değerlerinin elde edileceğini kaydetti.

Alabalık yetiştiriciliğinin iç sularda çok büyük bir ivme kazandığını belirten Uslu, Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nün alabalık yetiştiriciliği açısında uyun olup olmadığına yönelik araştırma yaptıklarını ifade etti.

Bölgede 21 ilde alabalık üretiminin yaklaşık 40 bin ton olduğunu vurgulayan Uslu, şöyle konuştu:

"Bu da ülke üretiminin yüzde 40'ını tekabül etmektedir. Temel amaç baraj gölünün yetiştiriciliğe açılması ve girişimcilerin bu alanda alabalık yetiştiriciliği yaparak il bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz."

Kaynak: AA