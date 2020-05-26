Baraj gölüne uçan operatörün cansız bedenine ulaşıldı (1)
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Baraj gölüne uçan operatörün cansız bedenine ulaşıldı (1)

MUŞ'ta dün Alparslan-2 Barajı inşaatı çalışmasında, kullandığı iş makinesiyle birlikte baraj gölüne uçan operatör Ömer Demir'in (45) cansız bedenine ulaşıldı.

Baraj gölüne uçan operatörün cansız bedenine ulaşıldı (1)
26.05.2020 10:54 | Son Güncelleme: 26.05.2020 10:54

MUŞ'ta dün Alparslan-2 Barajı inşaatı çalışmasında, kullandığı iş makinesiyle birlikte baraj gölüne uçan operatör Ömer Demir'in (45) cansız bedenine ulaşıldı. 

DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE 

YENİ GÖRÜNTÜLER GEÇİLECEK 

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,


Kaynak: DHA

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