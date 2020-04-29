Baraj gölüne izinsiz balık bırakan ABD'liye 10 bin lira ceza
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Baraj gölüne izinsiz balık bırakan ABD'liye 10 bin lira ceza

KONYA'da, Baraj Gölü'ne izinsiz balıklandırma yaptığı tespit edilen ABD uyruklu Chesterr Juall'a (60), 10 bin lira idari para cezası uygulandı.

Baraj gölüne izinsiz balık bırakan ABD'liye 10 bin lira ceza
29.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:51

KONYA'da, Baraj Gölü'ne izinsiz balıklandırma yaptığı tespit edilen ABD uyruklu Chesterr Juall'a (60), 10 bin lira idari para cezası uygulandı.

Konya'da, bir otelde kalan ABD vatandaşı Chesterr Juall, bir taksi ile Beyşehir Gölü'ne giderken, taksi sürücüsünden yol üzerinde bulunan Altınapa Baraj Gölü kenarında durmasını istedi. Sürücü, Chesterr Juall'ın dediğini yaparak aracı baraj kenarında durdurdu. Chesterr Juall, sırt çantasından çıkardığı bir naylon içerisinde bulunan ve türü belli olmayan kırmızı renkteki balıkları barajın sularına bıraktı. Bu sırada taksi sürücüsü de Chesterr Juall'ın balıkları baraj sularına bırakırken ki görüntülerini sosyal kedya üzerinde canlı yayın yaparak takipçileriyle paylaştı. Sürücünün bir arkadaşı ise bu anları görüp, durumu Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu'na bildirdi. Federasyon yetkililerinin ihbarı üzerine videoyu inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Chesterr Juall'ın barajdaki balıklar için biyolojik bir çalışma yapmış olabileceğinden, virüs veya mikrop bulaştırmasından şüphelenip, polis eşliğinde Chesterr Juall'ın kaldığı otele gitti. Chesterr Juall'a barajda izinsiz balıklandırma yapmaktan adli işlem yapılırken, 10 bin lirada idari para cezası kesildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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