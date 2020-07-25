Baraj gölüne giren Yusuf, boğuldu
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Baraj gölüne giren Yusuf, boğuldu

Baraj gölüne giren Yusuf, boğuldu MALATYA'da, serinlemek için baraj gölüne giren Yusuf Samet Kezer (14), boğuldu.

Baraj gölüne giren Yusuf, boğuldu
25.07.2020 01:22 | Son Güncelleme: 25.07.2020 01:25

Baraj gölüne giren Yusuf, boğuldu
MALATYA'da, serinlemek için baraj gölüne giren Yusuf Samet Kezer (14), boğuldu.
Olay, akşam saatlerinde Karakaya Barajı'nda meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte  gezmek için baraj gölü kıyısına giden Yusuf Samet Kezer, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Kezer, gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bir süre sonra Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma dalgıçlarının çalışmasıyla Kezer'in cesedi suyun 9 metre derinliğinde bulunarak barajdan çıkarıldı. Yusuf Samet'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: DHA

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