Baraj gölüne giren yaban keçisini itfaiye kurtardı
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Baraj gölüne giren yaban keçisini itfaiye kurtardı

Baraj gölüne giren yaban keçisini itfaiye kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ta, baraj gölüne giren yaban keçisi, eğitimden dönen itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, baraj gölüne giren yaban keçisi, eğitimden dönen itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Sualtı Arama Kurtarma Ekibi, Menzelet Barajı'nda eğitim yaptı. Eğitimin sonunda dönüşe geçen ekip, Ali Kayası mevkisinde baraj gölü içerisinde yaban keçisi olduğunu fark etti. Ekipte bulunanlar bitkin haldeki keçinin yanına gitti. Dalgıç ekibi, bota aldıkları yaban keçisini baraj kıyısına bıraktı. Yaban keçisi ise koşarak ormanda gözden kayboldu.


Baraj gölüne giren yaban keçisini itfaiye kurtardı
Baraj gölüne giren yaban keçisini itfaiye kurtardı
Baraj gölüne giren yaban keçisini itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç

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