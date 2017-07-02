Baraj Gölüne Giren Suriyeli Boğuldu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde baraj gölüne giren Suriyeli genç boğuldu.



Arkadaşlarıyla Menzelet Barajı'na giden Amir Muhammed Ramazan (18), bir süre sonra göle girdi.



Ramazan'ın gözden kaybolması üzerine arkadaşları, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.



İtfaiye su altı kurtarma ekiplerince sudan çıkarılan gencin cansız bedeni, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.