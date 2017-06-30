Baraj Gölüne Giren Genç Boğuldu

Kırıkkale'de Kapulukaya baraj gölüne serinlemek için giren genç boğuldu.



Alınan bilgiye göre, Murat Akbulut (22) ailesiyle birlikte Hacılar kasabasındaki baraj gölü kıyısına piknik yapmaya gitti.



Akbulut, serinlemek için girdiği baraj gölünde bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, emniyet ve 112 acil servis ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.



Ekipler bir süre sonra Akbulut'un cesedine ulaştı.