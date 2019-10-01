Baraj gölüne giren genç boğuldu

01.10.2019 21:53

Karaman'ın Ermenek ilçesinde baraj gölüne giren kişi boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Ermenek'e gelen Mustafa Büyükgökmen (25) ve 3 arkadaşı buradaki iş görüşmeleri sonrası piknik yapmak amacıyla Hisar Önü Mevkisi Eski Cenne yolundaki baraj gölü kıyısına geldi.

Piknik sırasında su yüzeyinde gördüğü bir cismi merak eden Büyükgökmen, göle girerek cisme kadar yüzdü.

Büyükgökmen'in kıyıya 20 metre kala gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri suda kaybolan Büyükgökmen'in cesedine ulaştı.

Büyükgökmen'in cesedi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ermenek Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA