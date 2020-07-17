Baraj gölüne bırakılan atık suyun yanında dans ederek yüzdüler
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Baraj gölüne bırakılan atık suyun yanında dans ederek yüzdüler

ADANA'da, Seyhan Baraj Gölü'ne kanalizasyonla atık su bırakılmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Baraj gölüne bırakılan atık suyun yanında dans ederek yüzdüler
17.07.2020 09:53 | Son Güncelleme: 17.07.2020 10:26

ADANA'da, Seyhan Baraj Gölü'ne kanalizasyonla atık su bırakılmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Karışan atık suyun birçok hastalık riski taşımasına aldırış etmeden suda dans ederek yüzen kadınlar ise dikkat çekti. 

Kentin merkezinde bulunan Seyhan Baraj Gölü çevresindeki Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan kanalizasyon borusundan göle bırakılan atık sular, göl suyunda bakteri oluşmasına ve çevre kirliliğine sebep oluyor. Göl kenarında yürüyüş yapanlar, oluşan kötü koku ve kirliliğe tepki gösterdi. Ülkenin en temiz gölleri arasında bulunan Seyhan Baraj Gölü'ne sahip çıkılmasını isteyen Cengiz Özdemir, "Burada tam bir çevre katliamı yaşanıyor. İnsanlar burada yüzüyor, suyun rengi değişmeye başladı. Ayrıca bu gölden tarım alanları sulanıyor. Kanalizasyon suyu göle bırakılıyor, su seviyesi düşünce de koku meydana geliyor. Sağlığa ve çevreye zarar veren bu görüntünün ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Burası kentin en güzel yeri. Normalde su çok berrak ancak bu pis su, gölümüzün görüntüsünü de değiştirdi" dedi.

Yetkililerin bir an önce göle sahip çıkması gerektiğini anlatan Cengiz Güneş ise, "Akıntılı pis su gölü kirletiyor. Balık tutanlar var, suya girenler var, tehlikeli bir olay. Atık suyun başka bir yere verilmesini isteriz" diye konuştu.PİS SUDA DANS EDEREK YÜZDÜLER

Kanalizasyon suyunun göle döküldüğü yere çok yakın bir noktada serinlemek için suya giren kadın ve çocuklar, kirliliğe aldırış etmeden dans ederek yüzdü. Suya batıp çıkan ve dans edenler, uzun süre yüzmeye devam etti.


Kaynak: DHA

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