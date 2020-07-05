Baraj gölünde serinlemek isterken canından oldu Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde baraj gölüne serinlemek için giren 15 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde baraj gölüne serinlemek için giren 15 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Kartalkaya Barajında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; 15 yaşındaki Baran Kanlı, balık tutmak için Yusuf'un Kayası bölgesinde bulunan Kartalkaya Barajına gitti. Bir süre balık avladıktan sonra serinlemek amacıyla baraj gölüne atlayan lise son sınıf öğrencisi Baran Kanlı, kısa sürede gözden kayboldu. Çobanların ihbarı üzerine olay yerine dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekipleri baraj gölünde kısa süreli yaptığı aramada Baran Kanlı'nın cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA