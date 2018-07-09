Baraj Gölünde Ölen Rehber Son Yolculuğuna Uğurlandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Altınkaya Baraj Gölü'nde 8 gün önce kaybolan ve dün cesedine ulaşılan tur rehberi Seçuk Korkut(25), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Altınkaya Baraj Gölü'nde bulunan Şahinkaya Kanyonu'nda 8 gün önce meydana geldi. Samsun'dan gelen özel bir tur şirketinin rehberi 25 yaşındaki Selçuk Korkut, Şahinkaya Kanyonu'nda tura çıktıkları tekneden yüzmek için suya atladı. Atladıktan sonra suda kaybolan tur rehberini bulmak için 7 gündür devam eden arama çalışması dün sonuçlandı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından yapılan aramalarda Selçuk Korkut'un cansız bedeni kanyon girişine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta, kıyıya 30 metre mesafede ve suyun 21 metre derinliğinde bulunarak karaya çıkartıldı. Selçuk Korkut'un cenazesine kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapıldı.

Korkut için bugün öğle namazını müteakip Tekkeköy Kirazlık Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze, kılınan namazın ardından Çarşamba Göğceli Mezarlığı'nda toprağa verildi. - SAMSUN