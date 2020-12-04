Baraj gölünde kaybolan kadının köprüden atlama anı kamerada
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Baraj gölünde kaybolan kadının köprüden atlama anı kamerada

04.12.2020 09:58 | Son Güncelleme: 04.12.2020 10:17

Samsun'un Bafra ilçesinde köprüden baraj gölüne atlayıp kaybolan kadının aracı ile köprüyü gelip atlama anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Samsun'un Bafra ilçesinin Asar Mahallesi'ndeki Altınkaya Barajı Hidroelektrik Santrali'ndeki köprüye park edilen bir aracın yanına gelen güvenlik görevlileri, uzun süre kornaya bastı. Kimseyi bulamayınca santralin güvenlik kameralarına baktıklarında sabah aracıyla köprüye gelen kadının kendini köprüden baraj gölüne atladığını gören görevliler, durumu jandarmaya haber verdi.

ÖĞRENCİ YURDUNDA GÜVENLİK GÖREVLİSİYMİŞ

Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları incelemede kadının öğrenci yurdunda güvenlik görevlisi olarak çalışan 48 yaşındaki Ayşegül Karaca olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri Samsun Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Timi'ne (SAK) de haber verdi.

BULUNAMADI

Olay yerine gelen SAK ekibi, dün gece yaptıkları 2 saatlik aramada kadına ulaşamadı. Bu sabah günün ağarmasıyla birlikte gölde Jandarma SAK timi, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Timi Dalgıçları ve AFAD ekibi karadan göl kenarında arama çalışması yaptı. Bugün gün boyu yapılan arama çalışmaları havanın kararması üzerine yarına ertelendi.

O ANLAR KAMERADA

Kadının aracı ile köprüye gelip daha sonra köprünün korkuluklarına çıkarak kendini atmasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Baraj gölünde kaybolan kadının köprüden atlama anı kamerada

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