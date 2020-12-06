Baraj gölünde kaybolan kadın 5. günde de bulunamadı
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Baraj gölünde kaybolan kadın 5. günde de bulunamadı

06.12.2020 23:23 | Son Güncelleme: 06.12.2020 23:30
Baraj gölünde kaybolan kadın 5. günde de bulunamadı

Samsun'un Bafra ilçesinde köprüden baraj gölüne atlayıp kaybolan kadını arama çalışmaları 5. gününde de devam etti.

Samsun'un Bafra ilçesinde köprüden baraj gölüne atlayıp kaybolan kadını arama çalışmaları 5. gününde de devam etti.

Samsun'un Bafra ilçesi Altınkaya Barajı Hidroelektrik Santrali kapaklarının önünde bulunan köprüden Derbent baraj gölüne atlayan 48 yaşındaki Ayşegül Karaca 5. günde de yapılan arama çalışmalarında bulunamadı. Sabah saatlerinde Derbent barajına gelen Samsun Deniz Polisi, Jandarma SAK timi, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Timi Dalgıçları ve AFAD ekibi karadan göl kenarında arama çalışması yaptı. Atladığı köprüden itibaren arama çalışmalarının yürütüldüğü Derbent baraj gölünde 3 kilometrelik alanı tarayan ekipler Asar Mahallesi kum ocaklarına geldiklerinde havanın kararmasıyla birlikte arama çalışmalarını sonlandırdı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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