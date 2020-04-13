- Baraj gölünde kaybolan gencin cesedi bulundu- Osmaniye'de, Karatepe Aslantaş baraj gölünde 2...
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› - Baraj gölünde kaybolan gencin cesedi bulundu- Osmaniye'de, Karatepe Aslantaş baraj gölünde 2... - Haber
Osmaniye, Karatepe, 3. Sayfa

- Baraj gölünde kaybolan gencin cesedi bulundu- Osmaniye'de, Karatepe Aslantaş baraj gölünde 2...

- Baraj gölünde kaybolan gencin cesedi bulundu Osmaniye'de, Karatepe Aslantaş baraj gölünde 2 arkadaşıyla balık tutmak için açıldıkları kayığın batması sonucu suya düşerek kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi bulunarak gölden çıkarıldı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Karatepe Aslantaş baraj gölünde...

13.04.2020 20:43 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:44
- Baraj gölünde kaybolan gencin cesedi bulundu- Osmaniye'de, Karatepe Aslantaş baraj gölünde 2...

- Baraj gölünde kaybolan gencin cesedi bulundu

Osmaniye'de, Karatepe Aslantaş baraj gölünde 2 arkadaşıyla balık tutmak için açıldıkları kayığın batması sonucu suya düşerek kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi bulunarak gölden çıkarıldı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Karatepe Aslantaş baraj gölünde 2 arkadaşıyla balık tutmak için açıldıkları kayığın batması sonucu suya düşerek kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi bulunarak gölden çıkarıldı

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Sarıdal Burak Ç. ve Ali B. isimli üç arkadaş, ilçeye bağlı Bahadırlı Köyünde Karatepe Aslantaş baraj gölüne balık tutmak için kayıkla açıldı. Bir süre sonra su almaya başlayan kayık alabora olarak battı. Kayıktan atlayıp yüzerek kıyıya çıkan Burak Ç. ve Ali B. kurtulurken Mustafa Sarıdal kayıkla birlikte suya battı. Boğulmaktan kurtulan 2 kişi durumu hemen jandarmaya ve 112'ye bildirdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sudan kendi imkanlarıyla çıkan ve boğulmaktan son anda kurtulan 2 genci ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesi kaldırdı. Baraj gölünde kaybolan Mustafa Sarıdal'ın sudan çıkartılması için Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı dalgıç polisler istendi. Baraj gölüne gelen dalgıçlar aramalar sonucu 17 yaşındaki Mustafa Sarıdal'ın cesedine ulaştı. Sudan çıkartılan gencin cesedi ise Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan faciayla biten balık tutma macerasında üç arkadaşın da korona virüs tedbirleri kapsamında yaşlarının 20 yaş altında olduğu için sokağa çıkma yasağı kapsamında oldukları öğrenildi.

Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.

- Baraj gölünde kaybolan gencin cesedi bulundu- Osmaniye'de, Karatepe Aslantaş baraj gölünde 2...

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haber
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haber
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum Haber
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
CHP'yi yasa boğan ölüm! Genç yaşta koronavirüse yenik düştü Haber
CHP'yi yasa boğan ölüm! Genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Turizmin gözdesi ilçemizde henüz koronavirüs vakası görülmedi Haber
Turizmin gözdesi ilçemizde henüz koronavirüs vakası görülmedi
Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi Haber
Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki gösterdi
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki...
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Bahçeli'ye özel olarak teşekkür etti
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Bahçeli'ye özel olarak teşekkür etti
Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi
Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti...
Kulüpler Birliği'nden zarar açıklaması: Yayıncı kuruluş ödeme yapmadı, kulüpler yüzde 30 zararda
Kulüpler Birliği'nden zarar açıklaması: Yayıncı kuruluş ödeme yapmadı, kulüpler yüzde 30 zararda
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı
Seda Bakan, bornozla dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı
Seda Bakan, bornozla dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı
Meclis'te birbirlerinin üzerine yürüyen vekiller sosyal mesafe kuralına uymadı
Meclis'te birbirlerinin üzerine yürüyen vekiller sosyal mesafe kuralına uymadı
Türk Eczacıları Birliği Başkanı, maske için eczanelere gidecekleri uyardı: Mesajı bekleyin
Türk Eczacıları Birliği Başkanı, maske için eczanelere gidecekleri uyardı: Mesajı bekleyin
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı
Koronavirüs tedavisi gören Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra taburcu oldu
Koronavirüs tedavisi gören Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra taburcu oldu
Son Dakika: İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama: Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah
Son Dakika: İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama: Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah
NFL oyuncusu Dak Prescott, yasağa rağmen evinde 30 kişilik parti verdi
NFL oyuncusu Dak Prescott, yasağa rağmen evinde 30 kişilik parti verdi
Muharrem İnce'den Soylu'nun istifasıyla ilgili yorum: Tam bir saray tiyatrosu
Muharrem İnce'den Soylu'nun istifasıyla ilgili yorum: Tam bir saray tiyatrosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma bu hafta sonu da devam edecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma bu hafta sonu da devam edecek
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi
Şarkıcı Serdar Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmeye karar verdi
Şarkıcı Serdar Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmeye karar verdi
Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu
Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Erken Simge Sağın İçişleri Bakanı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Rüştü Reçber Sergen Yalçın Radamel Falcao Dorukhan Toköz
Daha Fazla Cuma İstifa Açıklama Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: - Baraj gölünde kaybolan gencin cesedi bulundu- Osmaniye'de, Karatepe Aslantaş baraj gölünde 2... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 21:51:10. #1.15#
title