- Baraj gölünde kaybolan gencin cesedi bulundu- Osmaniye'de, Karatepe Aslantaş baraj gölünde 2... - Baraj gölünde kaybolan gencin cesedi bulundu Osmaniye'de, Karatepe Aslantaş baraj gölünde 2 arkadaşıyla balık tutmak için açıldıkları kayığın batması sonucu suya düşerek kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi bulunarak gölden çıkarıldı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Karatepe Aslantaş baraj gölünde...

- Baraj gölünde kaybolan gencin cesedi bulundu

Osmaniye'de, Karatepe Aslantaş baraj gölünde 2 arkadaşıyla balık tutmak için açıldıkları kayığın batması sonucu suya düşerek kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi bulunarak gölden çıkarıldı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Karatepe Aslantaş baraj gölünde 2 arkadaşıyla balık tutmak için açıldıkları kayığın batması sonucu suya düşerek kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi bulunarak gölden çıkarıldı

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Sarıdal Burak Ç. ve Ali B. isimli üç arkadaş, ilçeye bağlı Bahadırlı Köyünde Karatepe Aslantaş baraj gölüne balık tutmak için kayıkla açıldı. Bir süre sonra su almaya başlayan kayık alabora olarak battı. Kayıktan atlayıp yüzerek kıyıya çıkan Burak Ç. ve Ali B. kurtulurken Mustafa Sarıdal kayıkla birlikte suya battı. Boğulmaktan kurtulan 2 kişi durumu hemen jandarmaya ve 112'ye bildirdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sudan kendi imkanlarıyla çıkan ve boğulmaktan son anda kurtulan 2 genci ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesi kaldırdı. Baraj gölünde kaybolan Mustafa Sarıdal'ın sudan çıkartılması için Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı dalgıç polisler istendi. Baraj gölüne gelen dalgıçlar aramalar sonucu 17 yaşındaki Mustafa Sarıdal'ın cesedine ulaştı. Sudan çıkartılan gencin cesedi ise Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan faciayla biten balık tutma macerasında üç arkadaşın da korona virüs tedbirleri kapsamında yaşlarının 20 yaş altında olduğu için sokağa çıkma yasağı kapsamında oldukları öğrenildi.

Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA