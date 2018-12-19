Baraj Gölünde Kaybolan Balıkçının Cesedi Bulundu

SAMSUN'un Bafra ilçesindeki Derbent Baraj Gölü'nde kayıktan dengesini kaybederek düşen ve 5 gündür aranan Onur Özcan'ın (51) cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, 14 Aralık'ta Boğazkaya Mahallesi'ndeki Derbent Baraj Gölü'nde meydana geldi. Avlanmak için tek başına göle açılan Onur Özcan'ın kayığını, bir süre sonra boş halde bulunan yakınları, durumu jandarmaya haber verdi. Topladığı ağları tekrar suya serdiği sırada göle düştüğü düşünülen Özcan'ın bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi Sualtı Grup Amirliği ve Jandarma Özel Arama Kurtarma ekipleri, çalışma başlattı. 5 gündür süren çalışmalarda kıyafetleri bulunan Onur Özcan'ın bu sabah saatlerinde de cansız bedenine ulaşıldı. Özcan'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

- Samsun

Kaynak: DHA