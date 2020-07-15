Baraj gölünde dalış yapıp, '15 Temmuz' pankartı açtılar AMASYA'da, Değirmendere Baraj Gölü'ne tüplü dalış yapan ekip, '15 Temmuz destanı' yazılı pankartı açtı.

AMASYA'da, Değirmendere Baraj Gölü'ne tüplü dalış yapan ekip, '15 Temmuz destanı' yazılı pankartı açtı.

Kentte, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı su altı ve su üstü arama- kurtarma ekibi, Değirmendere Baraj Gölü'ne tüplü dalış gerçekleştirdi. Dalgıçlar, suyun 14 metre derinliğinde, darbe girişimi gecesinden görsellerin yer aldığı '15 Temmuz destanı' yazılı pankartı açtı.

Kaynak: DHA