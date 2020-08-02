Baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti
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Baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti

Kayseri'de serinlemek için baraj gölüne giren ve boğulma tehlikesi geçiren bir kişi kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti
02.08.2020 19:19 | Son Güncelleme: 02.08.2020 20:34

Kayseri'de serinlemek için baraj gölüne giren ve boğulma tehlikesi geçiren bir kişi kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesindeki Yamula Barajı gölünün Kuşçu Marina bölgesinde serinlemek için suya giren Harun B. (20), bir süre sonra çırpınarak suda kayboldu.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar baraj gölüne girerek, Harun B'yi sudan çıkardı.

Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Harun B, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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