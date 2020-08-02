Baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren üniversiteli Harun hayatını kaybetti
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Baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren üniversiteli Harun hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren ve boğulma tehlikesi geçiren genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren üniversiteli Harun hayatını kaybetti
02.08.2020 17:44 | Son Güncelleme: 02.08.2020 18:45

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren ve boğulma tehlikesi geçiren genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Yamula Barajı'nda meydana gelen olayda, serinlemek için baraj gölüne giren Harun B. (20), bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Harun B., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Harun B., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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