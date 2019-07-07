Baraj gölünde 81 kilogramlık yayın balığı yakalandı

Tokat'ta, Almus Baraj Gölü'nde bir balıkçının ağına 81 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı.

Gölde balık avına çıkan Almus Balıkçılık Kooperatifi üyesi Melih Oktar'ın ağına takılan yayın balığı görenlerin ilgisini çekti.

Oktar, 2,5 metre uzunluğunda ve 81 kilogram ağırlığındaki balığı uzun süren uğraşlar sonunda kayığa çekmeyi başardığını söyledi.

Dev yayın balığı bin 200 liraya Amasya'nın Merzifon ilçesindeki bir balıkçıya satıldı.

Kaynak: AA