Baraj gölünde 47 kiloluk yayın balığı yakaladı
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Baraj gölünde 47 kiloluk yayın balığı yakaladı

04.03.2021 12:15 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:19
Baraj gölünde 47 kiloluk yayın balığı yakaladı

BURDUR'un Gölhisar ilçesinde balıkçılık yapan Arif Karagöz (33), Yapraklı Baraj Gölü'nden 47 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı.

BURDUR'un Gölhisar ilçesinde balıkçılık yapan Arif Karagöz (33), Yapraklı Baraj Gölü'nden 47 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı.

Gölhisar'da 15 yıldır balıkçılık yapan ve Yapraklı Baraj Gölü'nde balık üretim havuzları bulunan Arif Karagöz, geçen pazar günü balık avlarken ağına 1,85 boyunda ve 47 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı. Karagöz, "Yapraklı Barajı'ndan çıkan en büyük yayın balığı 47 kilogramlık. Bu da bana nasip oldu. 1,83 boyum var. Tam boyum kadar" dedi.


Baraj gölünde 47 kiloluk yayın balığı yakaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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