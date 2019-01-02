Baraj Gölü Buz Tuttu

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 ile 10 derece arasında değiştiği Elazığ'da, Cip Baraj Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

Türkiye genelinde etkili olan kar ve soğuk hava, Elazığ'da da etkisini devam ettiriyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği kentin bazı bölgelerinde buzlanmalar meydana geldi.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Cip köyü mevkisindeki Cip Baraj Gölü'nün yüzeyi, sıfırın altında 5 ile 10 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle buzla kaplandı.

Elazığ Belediyesi Cip Mesire Alanı içerisinde yer alan ve buz tutan yüzeyi ile farklı bir güzelliğe bürünen göl çevresinde gezintiye gelen vatandaşlar, görsel açıdan adeta kartpostallık bir görüntü sunan buzla kaplı göl manzarasının tadını çıkardı.

Ziyaretçilerden Şevval Beyza Demir, Cip Baraj Gölü ile mesire alanının kentin gözde mekanlarından biri olduğunu belirterek, "Ailecek gezmeye geldik buraya, hem yazın hem de kışın gerçekten çok güzel. Göl donmuş vaziyette, taş atarak test ettik. Seviyoruz burayı." diye konuştu.

Tekin Yalçınkaya ise hem temiz hava almaya hem de insanın ruhunu dinlendiren göl manzarasını seyretmeye geldiğini aktararak, "Barajımız donmuş, üzerindeki buz kütlesi kırılmıyor. Güzel bir manzara var, herkese tavsiye ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA