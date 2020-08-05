Baraj göllerine ve sulama göletlerine serinlemek için girmeyin
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Baraj göllerine ve sulama göletlerine serinlemek için girmeyin

Her yıl Dünya'nın farklı birçok yerinde orman ve anız yangınları yaşanırken, ülkemiz ve Malatya'da da bu risk her daim yaşanıyor.

Baraj göllerine ve sulama göletlerine serinlemek için girmeyin
05.08.2020 16:34 | Son Güncelleme: 05.08.2020 17:18

Havaların sıcak olduğu bugünlerde Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Dairesi Başkanlığı 13 orman yangını, 423'de ot, çöp, bahçe ve anız yangınlarına müdahale etti.

Yangınlara müdahale ettiği gibi boğulma olaylarına da müdahale eden Malatyalı İtfaiyeciler, ortak tek çağrısı var. Serinlemek için baraj göletlerine ve sulama göletlerine girmeyin. Bilmediğiniz sularda yüzmeyin. Sevdiklerinizin canını yakmayın.

Yangın ve boğulma olaylarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, 225 personelle 14 ayrı noktada, merkezde de 5 noktada Malatya'ya hizmet verdiklerini söyledi.

İtfaiye'nin birçok sorumluluk alanı olduğuna dikkat çeken Acar,"En önemli hizmetlerimizden biri Önlem Hizmeti, 'Önlemek ödemekten daha kolaydır' anlayışıyla vatandaşlarımıza iş yerlerinde evlerinde yangın çıkmaması için neler yapılabilir? Yangın çıkması durumunda en az hasarla nasıl üstesinden gelinir. Bunun gayreti ve çabası içindeyiz. Yaz aylarında dikkatli ve hassas olmalıyız. Sadece yaz aylarında, 13 Orman Yangını, 21 ev yangını, 6 iş yeri yangını, 423 Ot, çöp, bahçe yangını, 18 araç yangını, 42 Trafik kazası ve kurtarma, 4 boğulma vakası, 3 sel su baskını, 2 baca yangını, 36 diğer yangınlar olmak üzere toplam 568 olaya müdahale ettik" dedi.

Acar: Her türlü donanıma sahibiz

Türkiye'nin en iyi sualtı arama ve kurtarma ekibine sahip olduklarını söyleyen Acar, "Geçmişten beri Malatya'da hizmet veren sualtı arama ve kurtarma ekibimiz var. Bir tane dalgıç eğitmeni ve 6 tane kurtarma ekibimiz var. Sualtı kurtarma ekibimiz her zaman göreve hazır. Bayram süresince Malatya'da 4 tane boğulma oldu. Havaların ısınması ile birlikte, bu konuda vatandaşlarımızın dikkat etmesini istiyoruz. Baraj ve göletlerin dip yapıları bilinmediği için serinlemek ve sportif olarak yüzmek ciddi manada bir tehlike arz ediyor. Ailelerin bu konuda daha hassas davranmaları ve çocuklarımızı uyarmaları gerekir. Barajlardaki yüzmelerin neticesinde her sene yaklaşık 11-12 tane boğulma olayı yaşıyoruz. Boğulmama Bilinci ve Yüzme tutkusu gibi projeler yaparak, Malatya genelinde 120 tane okulda eğitimler verdik. Bu eğitimlerin yüzme bilinci noktasında belli bir noktaya getirdi. Bu konuda yeterli ve eğitimli bir ekibimiz var. Her türlü donanıma sahibimiz. Eğitim amirliğimiz 2019 yılında yaklaşık 78 bin kişiye eğitimler verdi" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın, Malatya'ya 40-50 sene hizmet verebilecek modern bir İtfaiye Merkezini kazandırdığını hatırlatan Acar, "Malatya'nın kalbi olan bir noktadayız. En kısa noktada müdahale sağlayacak bir durumdayız. Merkezde 5 ayrı noktada hemşerilerimize hizmet veriyoruz" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Adıyaman Valisi'nden vatandaşlara koronavirüs uyarısı: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu Güncel
Adıyaman Valisi'nden vatandaşlara koronavirüs uyarısı: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu Magazin
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim 3. Sayfa
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Magazin
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor Ekonomi
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu Ekonomi
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
Beyrut'u kana bulayan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye sahra hastanesi kurulacak
Beyrut'u kana bulayan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye sahra hastanesi kurulacak
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'nundan F.Bahçe'ye harcama limiti yanıtı: Hiçbir kulübe farklı sistem uygulanmayacak
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'nundan F.Bahçe'ye harcama limiti yanıtı: Hiçbir kulübe farklı sistem uygulanmayacak
Beyrut'taki patlamanın ardından oluşan kratere ait uydu görüntüleri paylaşıldı
Beyrut'taki patlamanın ardından oluşan kratere ait uydu görüntüleri paylaşıldı
Mustafa Cengiz, Arda Turan transferini resmen duyurdu: Ekibin isteği üzerine anlaştık
Mustafa Cengiz, Arda Turan transferini resmen duyurdu: Ekibin isteği üzerine anlaştık
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin 'Evine dön' çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
İstanbul'da koronavirüs testi artık evde ya da iş yerlerinde yapılabilecek
İstanbul'da koronavirüs testi artık evde ya da iş yerlerinde yapılabilecek
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı
Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı
Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırması turizmcileri sevindirdi
Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırması turizmcileri sevindirdi
Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi
Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi
Mucize kurtuluş! Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Mucize kurtuluş! Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı girişiminden son anda kurtuldu
15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı girişiminden son anda kurtuldu
Fenerbahçe, mecbur kalmadıkça Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme imzalamayacak
Fenerbahçe, mecbur kalmadıkça Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme imzalamayacak
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Mert Hakan Yandaş, 'Limitsiz' paylaşımıyla TFF'nin F.Bahçe'ye verdiği harcama limitine gönderme yaptı
Mert Hakan Yandaş, "Limitsiz" paylaşımıyla TFF'nin F.Bahçe'ye verdiği harcama limitine gönderme yaptı
Edirneli romanlar, ciğerin vazgeçilmezi olan acı biberi oynayarak hasat ediyor
Edirneli romanlar, ciğerin vazgeçilmezi olan acı biberi oynayarak hasat ediyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Hulusi Akar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Barış Arduç Yeşim Salkım İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Mehmet Topal Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Çocuk Liman Beyrut Lübnan
Şu an buradasınız: Baraj göllerine ve sulama göletlerine serinlemek için girmeyin - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 17:56:48. #1.15#
title