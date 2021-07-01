Baraj göletine giren 2 kız kardeş boğuldu
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Baraj göletine giren 2 kız kardeş boğuldu

Baraj göletine giren 2 kız kardeş boğuldu
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Baraj Göleti'ne giren Büşra (16) ve Kübra Erdem (15) kardeşler hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Baraj Göleti'ne giren Büşra (16) ve Kübra Erdem (15) kardeşler hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Bozova ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'ndeki Atatürk Baraj Göleti'nde meydana geldi. Pikniğe giden Erdem ailesinin kızları Kübra ve Büşra Erdem, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra iki kardeş, suda çırpınarak gözden kayboldu. Kızlarının suda kaybolduğunu fark eden baba Mehmet Erdem, gölete girdi. Kızlarını bulamayan Erdem, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine baraj gölüne gelen ekiplerin çalışmasıyla iki kız kardeşin cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan kız kardeşlerin cenazeleri, otopsi için Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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