Baraj göletindeki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı
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Baraj göletindeki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki baraj göletinde görülen toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

09.06.2020 21:51 | Son Güncelleme: 09.06.2020 21:56

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki baraj göletinde görülen toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan baraj göletinde toplu balık ölümlerinin görülmesi üzerine mahalle sakinleri durumu Andırın Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekiplerce göletten numuneler alınarak, incelenmek üzere ilgili kurumlara gönderildi.

Mahalle sakini Fikret Öksüz, gazetecilere, balık ölümlerinin bir haftadan bu yana devam ettiğini söyledi. Öksüz, "Daha önce su devamlı azalıyordu ama böyle ölüm görülmüyordu. Durumu yetkililere bildirdik. Gelip, incelediler." dedi.

Baraj göletindeki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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