BARAJ GÖLETİNDE KAYBOLAN 3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
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BARAJ GÖLETİNDE KAYBOLAN 3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'de, dün girdikleri Sarımsaklı Barajı göletinde kaybolan Doğu Türkistanlı Selma Abdulhamit (15), Musilimai Halimulati (10) ve Abadushoukuer Teurxunguli'nin (28) cansız bedenlerine bugün öğle saatlerinde ulaşıldı.

Kayseri'de, dün girdikleri Sarımsaklı Barajı göletinde kaybolan Doğu Türkistanlı Selma Abdulhamit (15), Musilimai Halimulati (10) ve Abadushoukuer Teurxunguli'nin (28) cansız bedenlerine bugün öğle saatlerinde ulaşıldı. Cansız bedenler, göletten su altı arama ekipleri tarafından çıkarıldı. Gölet kenarındaki 3 kişinin yakınlarını acı haber üzerine jandarma ve su altı arama ekipleri teskin etmeye çalıştı. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından akraba 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

BARAJ GÖLETİNDE KAYBOLAN 3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
BARAJ GÖLETİNDE KAYBOLAN 3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
BARAJ GÖLETİNDE KAYBOLAN 3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
BARAJ GÖLETİNDE KAYBOLAN 3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
BARAJ GÖLETİNDE KAYBOLAN 3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
BARAJ GÖLETİNDE KAYBOLAN 3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
BARAJ GÖLETİNDE KAYBOLAN 3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
BARAJ GÖLETİNDE KAYBOLAN 3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
BARAJ GÖLETİNDE KAYBOLAN 3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
BARAJ GÖLETİNDE KAYBOLAN 3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
BARAJ GÖLETİNDE KAYBOLAN 3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
BARAJ GÖLETİNDE KAYBOLAN 3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
BARAJ GÖLETİNDE KAYBOLAN 3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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