BARAJ GÖLETİNDE KAYBOLAN 3 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI
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BARAJ GÖLETİNDE KAYBOLAN 3 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de dün girdikleri Sarımsaklı Barajı göletinde kaybolan Doğu Türkistanlı 2'si çocuk, 3 kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı.

KAYSERİ'de dün girdikleri Sarımsaklı Barajı göletinde kaybolan Doğu Türkistanlı 2'si çocuk, 3 kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında, Melikgazi ilçesindeki Sarımsaklı Barajı göletinde meydana geldi. Serinlemek için gölete giren Doğu Türkistanlı Selma Abdulhamit (15) ile Musilimai Halimulati (10) bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden akrabaları Abadushoukuer Teurxunguli (28) yardıma koştu. Ancak bir süre sonra hem Teurxunguli hem de iki kız çocuğu gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve Turkuaz sualtı arana ekipleri arama çalışması başlattı. Dün havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi.

Çalışmalar, bu sabah yeniden başladı. Çalışmalara, Konya ve Mersin'den gelen polis sualtı arama ekipleri de dahil oldu.

9 dalgıçla çalışmalar sürerken, kaybolan 3 kişinin yakınları ise, gölet kenarında umutlu bekleşişlerini sürdürüyor.

BARAJ GÖLETİNDE KAYBOLAN 3 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI
BARAJ GÖLETİNDE KAYBOLAN 3 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI
BARAJ GÖLETİNDE KAYBOLAN 3 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI
BARAJ GÖLETİNDE KAYBOLAN 3 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI
BARAJ GÖLETİNDE KAYBOLAN 3 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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