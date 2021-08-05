Baraj göletinde boğulan çocuğun cesedi çıkarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Baraj göletinde boğulan çocuğun cesedi çıkarıldı

Baraj göletinde boğulan çocuğun cesedi çıkarıldı
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Göleti'ne arkadaşlarıyla giren ve 8 yaşlarında erkek çocuk, hayatını kaybetti.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Göleti'ne arkadaşlarıyla giren ve 8 yaşlarında erkek çocuk, hayatını kaybetti. Olayın ardından arkadaşları kaçarken, çocuğun cesedi balık adamlar tarafından çıkarıldı.

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Bara Göleti'nde yaşandı. Bir çocuğun gölette boğulduğu ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Su Altı Arama Kurtarma ekibinin dalgıçları çocuğun cansız bedenini göletten çıkardı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bir görgü tanığının, 4 çocuğun gölete girdiğini, aralarından birinin boğulmasının ardından diğer 3 çocuğun koşarak kaçtıklarını söylediği öğrenildi.

Polisin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası kimliği henüz tespit edilemeyen 8 yaşlarındaki erkek çocuğunun cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan 3 çocuk ile boğulan çocuğun kimliğini tespit etmeye çalışıyor. 

 


Baraj göletinde boğulan çocuğun cesedi çıkarıldı
Baraj göletinde boğulan çocuğun cesedi çıkarıldı
Baraj göletinde boğulan çocuğun cesedi çıkarıldı
Baraj göletinde boğulan çocuğun cesedi çıkarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin

Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı
Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı
Yaşlı adam korku saçtı! Pasajın içine sağlam girdiler, yaralı çıktılar
Yaşlı adam korku saçtı! Pasajın içine sağlam girdiler, yaralı çıktılar
Tüm cesaretini tek olayda kullandı! Hem uyuşturucu ile yakalandı, hem de emniyette canlı yayın açarak polisi tehdit etti
Tüm cesaretini tek olayda kullandı! Hem uyuşturucu ile yakalandı, hem de emniyette canlı yayın açarak polisi tehdit etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ümit Dündar Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Aleyna Tilki Yıldız Tilbe Prens William
Spor Metin Oktay Fatih Terim Rıza Kayaalp Alex Teixeira Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Baraj göletinde boğulan çocuğun cesedi çıkarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 21:13:03. #1.14#

title