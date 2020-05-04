Baraj göleti üzerinde oluşan yeşil tabaka tedirgin etti
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Baraj göleti üzerinde oluşan yeşil tabaka tedirgin etti

Baraj göleti üzerinde oluşan yeşil tabaka tedirgin etti
04.05.2020 16:12 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:12

DENİZLİ'nin Güney ilçesinin Adıgüzel Barajı göleti üzerinde oluşan yeşil tabaka, görselliğiyle dikkat çekerken, ne olduğu bilinmediği için bölge halkında tedirginlik yarattı.

DENİZLİ'nin Güney ilçesinin Adıgüzel Barajı göleti üzerinde oluşan yeşil tabaka, görselliğiyle dikkat çekerken, ne olduğu bilinmediği için bölge halkında tedirginlik yarattı. Adıgüzeller Mahallesi Muhtarı Onur Palaz, "Hayatımızda böyle bir şeyle ilk kez karşılaştık. Kötü bir kokusu var. Yetkililerin araştırmasını istiyoruz" dedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Duran ise baraj göletinde alg patlaması yaşandığı söyledi.

Güney ilçesinde Büyük Menderes Nehri üzerinde, sulama, enerji ve taşkın kontrolü amacıyla 1989 yılında inşa edilen Adıgüzel Barajı göleti üzerinde oluşan sarı tabaka bölgede endişeye neden oldu. 26 kilometrekare alanı kapsayan ve 1 milyar metreküp su tutma kapasitesine sahip olan baraj göletinin kapaklara yakın olan kısmında yer yer oluşan tabaka görselliğiyle dikkat çekiyor. Adıgüzel Barajı, elektrik üretimine etkisi ve bölgenin sulama suyu ihtiyacını karşılaması nedeniyle hayati öneme sahip. Geniş bir havzaya yayılan ve bölgenin ekosisteminde önemli bir rolü olan Adıgüzel Barajı'nda son 1,5 ayda ortaya çıkan görüntü, bölge halkında da tedirginlik yarattı. Gölün büyük bölümünü kaplayan değişim merak konusu olurken, bunun 'ötrofikasyon' sonrası oluşan alg patlaması olduğu ifade edildi. Dış kaynaklı güçlü besinlerin göle girmesiyle oluşan ve su ekosisteminde önemli değişimleri beraberinde getiren ötrofikasyon oluşumu, sudaki oksijeni ciddi şekilde azaltıyor. Önlem alınmaması halinde gölün büyük bölümünü kaplaması muhtemel olan yosunlaşma, güneş ışığını engellediği için suyun oksijenini ciddi şekilde düşürüyor ve göldeki bitki ve canlıların da ölümüne neden olabiliyor.

'ALG PATLAMASI OLMUŞ'Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Duran, barajdaki tabakanın alg patlamasından kaynaklandığını söyledi.Prof. Dr. Duran, "Bu alg patlamaları besin tuzlarının suda artmasıyla gerçekleşir. Fosfor, azot gibi evsel ve sanayi atıkların suya girerek besin tuzunun zenginleşmesiyle ortaya çıkıyor. Yağışlarda besin maddelerini taşıyor. Kirliğin artığı bölgelerinde görülün bir olaydır. Biz buna 'alg patlaması' diyoruz. Alg'lerin ürettiği toksit maddeler suda yaşayan canlılara zarar verir. İyi temizlenmez ise içme suyu olarak kullanılırsa toksit etki yaratabilir. Bu olayın üzerine gidilmesi ve önleminin alınması gerekiyor. Alg patlamasının geriletilmesi için tedbirler alınmalıdır. Burası enerji amaçlı kullanılıyor ancak insani bakımdan sıkıntı olmasa da, gölde yaşayan canlılar bakımından sıkıntılı bir durum. Toksit maddeler Menderes Nehri'ne de karışabilir.  Gölün üzeri yeşil tabakayla kaplandığı için güneş ışığının girmesini engeller. Bu da suda yaşayan bitkiler ve canlıların ölümüne neden olabilir" diye konuştu.İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜK

Adıgüzeller Mahallesi Muhtarı Onur Palaz, baraj göleti üzerinde ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştıklarını belirterek, "Yeşil tabaka gölde güzel bir görüntü oluşturuyor ancak çok kötü koku da yayıyor. Kokusu mahallemize kadar ulaşıyor. Son 1.5 aydır bu şekilde, bizde ne olduğunu bilmiyoruz. Yosun tabakası gibi görünüyor ancak araştırılmasını istiyoruz. Ben yıllardır mahallede yaşarım ancak ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Bizde tedirgin oluyoruz. Bu tabaka yüzünden barajda zaman zaman balık ölümleri de gördük" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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