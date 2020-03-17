Baraj göleti kıyısında bir insana ait bacak parçası bulundu
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Jandarma, Manisa, Soma, Güncel

Baraj göleti kıyısında bir insana ait bacak parçası bulundu

Manisa'nın Soma ilçesindeki Sevişler Baraj Göleti kıyısında sürdürülen arama çalışmalarında bir insana ait bacak parçası bulundu.

17.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:49
Baraj göleti kıyısında bir insana ait bacak parçası bulundu

Manisa'nın Soma ilçesindeki Sevişler Baraj Göleti kıyısında sürdürülen arama çalışmalarında bir insana ait bacak parçası bulundu.

İlçede, 14 Mart'ta kol parçası bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen arama çalışmaları devam ediyor.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Soma ilçe emniyet ve jandarma komutanlığı ekipleri, İzmir'den gelen Deniz Polisi dalgıç ekipleri ve AFAD Manisa ekiplerinin arama çalışmalarına Kırkağaç 6. Alay Jandarma Komutanlığından da çok sayıda asker katıldı.

Baraj kıyısında botla arama yapan ekipler, bir insana ait tahrip olmuş bacak parçası buldu. Parça, jandarma nezaretinde tabuta konularak savcılık incelemesi için Soma Adliyesine getirildi.

Su altında da dalgıçlar tarafından arama yapıldı.

Olay

Manisa'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj Göleti kıyısında bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen kesik kol bulunmuş, olayla ilgili gözaltına alınan M.T. (44) çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kol parçasının 7 Şubat'tan beri kayıp olan 22 yaşındaki Özcan Eren'e ait olma ihtimalini değerlendiren ekipler, parçadan ve kayıp gencin ailesinden alınan DNA örneğini İzmir Adli Tıp Kurumuna göndermişti.

Baraj içinde ve çevresindeki arama çalışmaları 3 gündür devam ediyor.

Baraj göleti kıyısında bir insana ait bacak parçası bulundu

Kaynak: AA

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Baraj göleti kıyısında bir insana ait bacak parçası bulundu

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