Baraj, Gölet Vb. Yerlerde Balık Avlanılmasına İlişkin Karar

Kamu güvenliği, kamu düzeni, genel sağlık ve vatandaşlarımızın can güvenliği için baraj, gölet, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkın koruma kanalı ve benzeri tesislerde suya girme eyleminin yasaklanmasına ilişkin Valilik Makamının 2021/1 nolu kararı ilgi yazımız ile...

Kamu güvenliği, kamu düzeni, genel sağlık ve vatandaşlarımızın can güvenliği için baraj, gölet, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkın koruma kanalı ve benzeri tesislerde suya girme eyleminin yasaklanmasına ilişkin Valilik Makamının 2021/1 nolu kararı ilgi yazımız ile yürürlüğe girmiş ve anılan yerlerde boğulma olaylarının önlenmesi amaçlanmıştır. İlimizde meydana gelen boğulma olaylarının önlenmesi kapsamında güncellenen, gerek kurumlarımızın ve gerekse vatandaşlarımızın sorumluluklarının hatırlatılmasını amaçlayan kararda ifade edilen balık avlanılması yasağının suya girilerek yapılan avlanmalar için uygulanması, suya girilmemesi ve emniyetli yerlerden yapılması şartıyla kıyıdan veya can yeleği vb. mevzuat gereği alınması gereken diğer tedbirlere uyularak teknelerden olta ile ya da resmi izinle (Kiralama, tahsis vb. ) uygun yerlerde yapılan balık avlanmalarına müsaade edilmesi uygun görülmüştür.

Kaynak: Habermetre