Baraj, Gölet, Regülatör, Kanal ve Akarsularda Boğulma Olaylarının Önlenmesi İlişkin Karar
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Baraj, Gölet, Regülatör, Kanal ve Akarsularda Boğulma Olaylarının Önlenmesi İlişkin Karar

Baraj, Gölet, Regülatör, Kanal ve Akarsularda Boğulma Olaylarının Önlenmesi İlişkin Karar
Habermetre - Haberler | Toplum

T. C.TARIM VE ORMAN BAKANLIĞIDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü22. Bölge Müdürlüğüİlimiz sınırları içerisinde yer üstü ve yer altı sularının zararlarını önlemek ve bunlardan çeşitli yönlerden faydalanmak maksadıyla inşa edilen baraj, gölet, regülatör, kanal ve akarsularda boğulma...

T. C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

22. Bölge Müdürlüğü

İlimiz sınırları içerisinde yer üstü ve yer altı sularının zararlarını önlemek ve bunlardan çeşitli yönlerden faydalanmak maksadıyla inşa edilen baraj, gölet, regülatör, kanal ve akarsularda boğulma olaylarının önlenmesine ilişkin alınan karar

BARAJ, GÖLET, REGÜLATÖR, KANAL VE AKARSULARDA BOĞULMA OLAYLARININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KARAR için tılayınız! ...

Kaynak: Habermetre

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