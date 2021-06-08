Baraj, Gölet, Regülatör, Kanal ve Akarsularda Boğulma Olaylarının Önlenmesi İlişkin Karar

T. C.TARIM VE ORMAN BAKANLIĞIDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü22. Bölge Müdürlüğüİlimiz sınırları içerisinde yer üstü ve yer altı sularının zararlarını önlemek ve bunlardan çeşitli yönlerden faydalanmak maksadıyla inşa edilen baraj, gölet, regülatör, kanal ve akarsularda boğulma...