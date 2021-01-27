Baraj doluluk oranları! İstanbul barajlardaki son durum ne?
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Baraj doluluk oranları! İstanbul barajlardaki son durum ne?

27.01.2021 12:04 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:07
Baraj doluluk oranları! İstanbul barajlardaki son durum ne?

Susuzluk tehlikesi ile karşı karşı kalan İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi her geçen gün artıyor. Baraj doluluk oranları! İstanbul barajlardaki son durum ne?

Son günlerde kar ve yağışların olması barajlardaki su seviyelerini arttırdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi barajlardaki son durumu paylaştı. Buna göre, baraj doluluk oranları! İstanbul barajlardaki son durum ne?

BARAJ DOLULUK ORANLARI!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi barajlardaki doluluk oranlarını paylaştı. 2020 yılı baraj doluluk oranlarına göre bir hayli azalan barajları son dönemlerde yoğun yağışların olması ve kar yağışının olmasıyla barajlardaki su seviyesi arttı. 13 Ocak 2021 verilerine göre su doluluk oranı %26,96, iken 27 Ocak 2021güncel baraj doluluk oranı %34,22'ye yükseldi.

26 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 725 bin metreküp

27 Ocak 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarının doluluk oranı %34,22'dir.

Baraj doluluk oranları! İstanbul barajlardaki son durum ne?
- 15 gün içindeki baraj doluluk oranları-
Baraj doluluk oranları! İstanbul barajlardaki son durum ne?
- 27 Ocak 2021 baraj doluluk oranları karşılaştırması-

İSTANBUL BARAJLARINDAKİ SON DURUM NE?

Aynı zamanda İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi barajlardaki doluluk oranlarını twitter üzerinden de paylaştı. güncel baraj doluluk oranlarını her gün paylaşan İSKİ, bugün d2 27Ocak itibariyle İstanbul'a verilen su miktarını ve baraj doluluk oranlarını kamuoyuna sundu.

Baraj doluluk oranları! İstanbul barajlardaki son durum ne?
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