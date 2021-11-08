Baraj doluluk oranları! 8 Kasım İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 8 Kasım 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl? - Haberler
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Baraj doluluk oranları! 8 Kasım İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 8 Kasım 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl?

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Baraj doluluk oranları! 8 Kasım İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 8 Kasım 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 8 Kasım Pazartesi 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 8 Kasım Pazartesi İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 8 Kasım Pazartesi 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.

İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor. Barajlardaki su seviyesinin önemli oranda azalmasıyla Melen ve Yeşilçay gibi İstanbul'a su sağlayan kaynaklardan alınan su miktarı artırıldı. Peki 8 Kasım Pazartesi İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi

Baraj doluluk oranları! 8 Kasım İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 8 Kasım 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Baraj doluluk oranları! 8 Kasım İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 8 Kasım 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Baraj doluluk oranları! 8 Kasım İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 8 Kasım 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl?

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