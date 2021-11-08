Baraj doluluk oranları! 8 Kasım İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 8 Kasım 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl?

İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor. Barajlardaki su seviyesinin önemli oranda azalmasıyla Melen ve Yeşilçay gibi İstanbul'a su sağlayan kaynaklardan alınan su miktarı artırıldı. Peki 8 Kasım Pazartesi İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi

8 KASIM 2021 PAZARTESİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?



8 KASIM 2021 PAZARTESİ İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?



8 KASIM 2021 PAZARTESİ ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

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