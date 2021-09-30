Baraj doluluk oranları! 30 Eylül İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 30 Eylül 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl?

İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor. Barajlardaki su seviyesinin önemli oranda azalmasıyla Melen ve Yeşilçay gibi İstanbul'a su sağlayan kaynaklardan alınan su miktarı artırıldı. Peki 30 Eylül Perşembe İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?

30 EYLÜL 2021 PERŞEMBE İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2020 yılının Ocak ayında yüzde 36 olan, en yüksek seviyesine ise yüzde 66 ile Mayıs ayında ulaşan baraj doluluk oranı yüzde 19,79 seviyesine indi. Barajlarda son 10 yılın en düşük seviyesine ulaşan oran, kuraklığın yaşandığı 2014 yılındaki yüzde 35,17'in gerisinde kaldı.

İstanbul 30 Eylül baraj doluluk oranı %51.19 'dur.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla 24,50 olarak ölçüldü. 2019 yılında bu dönemde barajlardaki su oranı yüzde 35,60 olarak açıklanmıştı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

GÜNCELLEME

GÜNCEL : İstanbul 30 Eylül Perşembe günü itibariyle barajların doluluk oranı %51.19 olarak açıklandı. Matematiksel olarak açıklamak gerekirse barajların yaklaşık 10'da 5'i (yarısı) doludur.

GÜNCEL İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

30 EYLÜL 2021 PERŞEMBE İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

30 Eylül Perşembe günü İzmir güncel baraj doluluk oranına aşağıdan bakabilirsiniz.

GÜNCEL İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

30 EYLÜL 2021 PERŞEMBE ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

30 Eylül Perşembe günü Ankara güncel aktif kullanılabilir baraj doluluk oranı %11.18 'dir. Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır: Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Detaylara aşağıdaki grafikten bakabilirsiniz.

GÜNCEL ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

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