Baraj Doluluk Oranları! 3 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 3 Şubat 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde birönceki döneme göre değişmeye devam ediyor. Barajlardaki su seviyesinin önemli oranda azalmasıyla Melen ve Yeşilçay gibi İstanbul'a su sağlayan kaynaklardan alınan su miktarı da değişti. Peki 3 Şubat Perşembe İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?

2022 PERŞEMBE İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İSTANBUL



ANKARA



İZMİR

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