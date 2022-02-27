Baraj Doluluk Oranları! 27 Şubat Cumartesi İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 27 Şubat 2022 barajların doluluk seviyesi ne

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BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

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ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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