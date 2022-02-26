Baraj Doluluk Oranları! 26 Şubat Cumartesi İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 26 Şubat 2022 barajların doluluk seviyesi ne - Haberler

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Baraj Doluluk Oranları! 26 Şubat Cumartesi İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 26 Şubat 2022 barajların doluluk seviyesi ne

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Baraj Doluluk Oranları! 26 Şubat Cumartesi İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 26 Şubat 2022 barajların doluluk seviyesi ne

26 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 26 Şubat Cumartesi İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?

İSTANBUL (Haberler.com) - Baraj doluluk oranlarının son durumu merak ediliyor. Peki, bugün 26 Şubat Cumartesi 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 26 Şubat Cumartesi İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 26 Şubat Cumartesi 2026 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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